Президент Украины ввел санкции против главы Минтруда Башкирии Ленары Ивановой

В санкционные списки Украины включили главу регионального Минтруда Ленару Иванову, а также две предприятия из Башкирии — «Уфимкабель» и Машиностроительную компанию «Витязь» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»). Всего под санкции попали 273 физлиц и 380 компаний из России и других государств. Соответствующие указы за подписью президента Украины Владимира Зеленского были опубликованы ранее на его сайте.