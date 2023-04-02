Президент Украины ввел санкции против главы Минтруда Башкирии Ленары Ивановой

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В санкционные списки Украины включили главу регионального Минтруда Ленару Иванову, а также две предприятия из Башкирии — «Уфимкабель» и Машиностроительную компанию «Витязь» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»). Всего под санкции попали 273 физлиц и 380 компаний из России и других государств. Соответствующие указы за подписью президента Украины Владимира Зеленского были опубликованы ранее на его сайте.
Ограничения вводятся сроком на десять лет блокировку активов на Украине в случае их наличия, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий компаний и прочие ограничения.
Напомним, ранее Ленара Иванова также была включена в санкционные списки Евросоюза. По мнению авторов документа, чиновница — «одна из ключевых персон, вовлеченных в депортацию украинских детей в Россию», а также в «нелегальное их усыновление российскими семьями». Своими действиями Иванова нарушила права детей, а также украинское законодательство. Позднее о включении Ивановой в санкционные списки ЕС высказался глава республики Радий Хабиров.
Отметим, что в Башкирии уже немалое количество политиков, медиа-менеджеров и даже артистов попали под санкции. Под санкциями находится и ряд предприятий республики. Ранее стало известно что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении «Башкирской содовой компании» и «Башкирской перевозочной компании» на 10 лет.