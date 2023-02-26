Ленару Иванову включили в санкционный список за «депортацию детей»

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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В список физлиц, на которых распространены ограничения, как и планировалось Евросоюзом, включена министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова. Авторы документа считают, что чиновница — «одна из ключевых персон, вовлеченных в депортацию украинских детей в Россию», а также в «нелегальное их усыновление российскими семьями». Действия Ивановой, по мнению создателей санкционного пакета, нарушают права этих детей и законодательство Украины.
Авторы ограничений считают, что Иванова причастна к «незаконной депортации» детей с территории Украины. При этом в документе министра труда ошибочно называют «заместителем премьер-министра правительства Башкортостана».
В самом ведомстве предполагают, что причиной введения санкций в отношении Ивановой стала эвакуация из зоны боевых действий воспитанников Донецкого дома-интерната №1. Детей отправили в несколько регионов в России, в числе которых была и Башкирия. В Минтруда отметили, что Донецкая народная республика на тот момент уже входила в состав России.