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Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Ленару Иванову включили в санкционный список за «депортацию детей»

26 февраля 2023, 05:48
Фото: Минтруда РБ

Глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова попала под европейские санкции

Десятый пакет антироссийских санкций вступил в силу. Данные опубликованы с официальном журнале Евросоюза.

В список физлиц, на которых распространены ограничения, как и планировалось Евросоюзом, включена министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова. Авторы документа считают, что чиновница — «одна из ключевых персон, вовлеченных в депортацию украинских детей в Россию», а также в «нелегальное их усыновление российскими семьями». Действия Ивановой, по мнению создателей санкционного пакета, нарушают права этих детей и законодательство Украины.

Авторы ограничений считают, что Иванова причастна к «незаконной депортации» детей с территории Украины. При этом в документе министра труда ошибочно называют «заместителем премьер-министра правительства Башкортостана».

В самом ведомстве предполагают, что причиной введения санкций в отношении Ивановой стала эвакуация из зоны боевых действий воспитанников Донецкого дома-интерната №1. Детей отправили в несколько регионов в России, в числе которых была и Башкирия. В Минтруда отметили, что Донецкая народная республика на тот момент уже входила в состав России.

#Наталья Балыкова#Общество
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