Ленару Иванову включили в санкционный список за «депортацию детей»

В самом ведомстве предполагают, что причиной введения санкций в отношении Ивановой стала эвакуация из зоны боевых действий воспитанников Донецкого дома-интерната №1. Детей отправили в несколько регионов в России, в числе которых была и Башкирия. В Минтруда отметили, что Донецкая народная республика на тот момент уже входила в состав России.