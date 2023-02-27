«Благое дело»: глава Башкирии о включении Ленары Ивановой в санкционный список

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Сегодня, 27 февраля, в ходе оперативного совещания прокомментировал недавнее включение министра труда Башкирии Ленары Ивановой в санкционный список за «депортацию детей».
— У нас Ленару Хакимовну объявили врагом народа, в санкционный список включили с отвратительным подходом. Коллеги, могу сам сказать в 2014 году я сам лично на предыдущей работе занимался тем, в чем обвиняют Ленару Хакимовну. Мы детей раненных, больных вывозили и лечили в учреждениях нашей страны. Вы благое дело делали, поэтому не обращайте на это внимания. Не ведают, что творят. Клоуны, по-другому не назовешь, — заявил Радий Хабиров.
Напомним, что авторы документа посчитали чиновнику одной из ключевых персон, «вовлеченных в депортацию украинских детей в Россию», а также в «нелегальное их усыновление российскими семьями». По мнению составителей списка, действия Ивановой нарушают права этих детей и законодательство Украины.
В Минтруде Башкирии также прокомментировали обвинения авторов санкционного пакета и предположили, что речь может идти об эвакуации воспитанников Донецкого дома-интерната №1 из зоны боевых действий «в ряд субъектов России, в том числе в Башкортостан, в октябре 2022 года».