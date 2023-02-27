«Благое дело»: глава Башкирии о включении Ленары Ивановой в санкционный список

Напомним, что авторы документа посчитали чиновнику одной из ключевых персон, «вовлеченных в депортацию украинских детей в Россию», а также в «нелегальное их усыновление российскими семьями». По мнению составителей списка, действия Ивановой нарушают права этих детей и законодательство Украины.