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Updated Сегодня, 09:39

Президент Украины ввел санкции против компаний и менеджеров из Башкирии

19 марта 2023, 09:28
Фото: 1MI
Всего в субботу, 18 марта, в обновленный санкционный список Украины попали 300 человек и 141 компания.

Согласно указу на сайте президента Украины, введены санкции в отношении уфимского ООО «ДБА-Инжиниринг» (дочерняя компания ОДК-УМПО) и стерлитамакского федерального казенного предприятия «Авангард». Также в санкционный список попали два менеджера из Башкирии: совладелец уфимского ООО «Геотехнологии», гендиректор Брянского химического завода им. 50-летия СССР Юрий Тюленев, а также Николай Фролов, бывший в 2021–2022 гг. гендиректором Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП).

Санкции введены на 10 лет и подразумевают блокировку активов, запрет на торговые операции с этими организациями, транзит товаров через Украину и др. Физлицам также запрещен въезд на территорию страны. В субботу, 18 марта, в обновленный санкционный список Украины попали 300 человек и 141 компания, в том числе президент Сирии Башар Асад.

#Андрей Королев#Новости
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