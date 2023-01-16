Президент Украины ввел санкции против руководителей СМИ Башкирии

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Стало известно о введении Украиной санкций в отношении 198 человек, в том числе руководителей СМИ Башкирии. Санкции были утверждены президентом Владимиром Зеленским.
Так, в список попали: гендиректор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов, генеральный директор холдинга РБК Уфа Равиль Ватолин, теперь уже бывший директор телеканала «Вся Уфа» Азамат Янбердин и гендиректор радиостанции Business FM в Уфе Станислав Челнынцев.
Известно, что действовать персональные санкции будут в течение 10 лет и предполагают блокировку активов, лишение госнаград Украины, полный запрет на полеты и перевозки по территории страны, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, развлекательных программ и другое.
Ранее под санкции США попал Радий Хабиров и еще 24 губернатора регионов РФ.