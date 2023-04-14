Судимый 37-летний уфимец приставал к трем маленьким девочкам на улице Российской

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
История о приставаниях к девочке по улице Российской в Уфе, которая появилась в СМИ еще во вторник, 11 апреля, обрела комментарий правоохранителей. МВД и Следком сообщают о задержании подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера. Приставал к девочкам 37-летний житель Уфы ранее судимый за умышленное повреждение чужого имущества и оскорбление представителя власти.
Подозреваемый оказался крайне плодовитым. Всего за один день 11 апреля он совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении 11-летней девочки, когда она заходила в подъезд своего дома на улице Российской, возвращаясь со школы. Девочка закричала и мужчина скрылся. Спустя пару часов аналогичное преступление он совершил в отношении 9-летней девочки на той же улице. На следующий день поступило сообщение о нападении на еще одну 9-летнюю девочку.
Однако столь активного мужчину оперативно задержали в том числе с помощью ориентировок составленных по видео и фото с камер наблюдения. Ушел он недалеко и задержали его на улице Комсомольской. Задержанного опознала одна из потерпевших, после чего он и сам сознался в своих злодеяниях. В данный момент решается вопрос о помещении его под стражу.