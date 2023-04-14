Судимый 37-летний уфимец приставал к трем маленьким девочкам на улице Российской

Однако столь активного мужчину оперативно задержали в том числе с помощью ориентировок составленных по видео и фото с камер наблюдения. Ушел он недалеко и задержали его на улице Комсомольской. Задержанного опознала одна из потерпевших, после чего он и сам сознался в своих злодеяниях. В данный момент решается вопрос о помещении его под стражу.