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Судимый 37-летний уфимец приставал к трем маленьким девочкам на улице Российской

14 апреля 2023, 12:10
Фото: 1MI
Его задержали и возбудили против него уголовное дело, решается вопрос о помещении его в СИЗО.

История о приставаниях к девочке по улице Российской в Уфе, которая появилась в СМИ еще во вторник, 11 апреля, обрела комментарий правоохранителей. МВД и Следком сообщают о задержании подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера. Приставал к девочкам 37-летний житель Уфы ранее судимый за умышленное повреждение чужого имущества и оскорбление представителя власти.

Подозреваемый оказался крайне плодовитым. Всего за один день 11 апреля он совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении 11-летней девочки, когда она заходила в подъезд своего дома на улице Российской, возвращаясь со школы. Девочка закричала и мужчина скрылся. Спустя пару часов аналогичное преступление он совершил в отношении 9-летней девочки на той же улице. На следующий день поступило сообщение о нападении на еще одну 9-летнюю девочку.

Однако столь активного мужчину оперативно задержали в том числе с помощью ориентировок составленных по видео и фото с камер наблюдения. Ушел он недалеко и задержали его на улице Комсомольской. Задержанного опознала одна из потерпевших, после чего он и сам сознался в своих злодеяниях. В данный момент решается вопрос о помещении его под стражу.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Дети#Происшествия
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