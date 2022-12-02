Предполагаемый педофил вместо Бурятии оказался в СИЗО Уфы

Мужчину, которого подозревают в том, что он домогался ребенка в лифте в уфимском Инорсе, отправили в следственный изолятор. 30 ноября подозреваемый был задержан в аэропорту Уфы при попытке покинуть Башкирию. правоохранителям потребовалось менее трех суток, чтобы найти злоумышленника.