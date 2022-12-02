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Предполагаемый педофил вместо Бурятии оказался в СИЗО Уфы

Сегодня, 06:28
Фото: 1MI

Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в совращении 11-летнюю девочку в лифте в Уфе

До 28 января мужчина пробудет в следственном изоляторе.

Мужчину, которого подозревают в том, что он домогался ребенка в лифте в уфимском Инорсе, отправили в следственный изолятор. 30 ноября подозреваемый был задержан в аэропорту Уфы при попытке покинуть Башкирию. правоохранителям потребовалось менее трех суток, чтобы найти злоумышленника.

По ходатайству следователя, которое удовлетворил Калининский райсуд, мужчину суд арестовал на 2 месяца и отправил в СИЗО до 28 января. Гражданину уже предъявлено обвинение по особо тяжкой статье «иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Стало известно, где задержали пристававшего к девочке в лифте мужчину
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#Ирина Деревянчук#Общество
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