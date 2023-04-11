В Уфе неизвестный напал на школьницу, которая заходила в подъезд по улице Российской

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
10 апреля в Уфе, предположительно произошло нападение на девочку-школьницу. Происшествие попало в обзор камеры домофона. На записи видно как за ребенком идет некий мужчина, который обогнав ребенка, «встречает» девочку на входе в подъезд и предположительно пытается увалить ребенка на пол. Однако девочка громко кричит и тем самым вынуждает неизвестного ретироваться.
По данным из социальных сетей, родители девочки написали заявление в полицию, однако в пресс-службе МВД по Башкирии, разъяснили, что не комментируют данный инцидент. Mkset обратился за комментариями в пресс-службу Следкома по Башкирии, однако и там сообщили, что пока не комментируют инцидент. Mkset следит за развитием событий.