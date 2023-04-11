mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:45

Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

Изображение материала

В Уфе неизвестный напал на школьницу, которая заходила в подъезд по улице Российской

11 апреля 2023, 17:45
Фото: 1MI
Видео нападения попало на камеру видеодомофона.

10 апреля в Уфе, предположительно произошло нападение на девочку-школьницу. Происшествие попало в обзор камеры домофона. На записи видно как за ребенком идет некий мужчина, который обогнав ребенка, «встречает» девочку на входе в подъезд и предположительно пытается увалить ребенка на пол. Однако девочка громко кричит и тем самым вынуждает неизвестного ретироваться.

Видео: telegram-канал BDTPRB

По данным из социальных сетей, родители девочки написали заявление в полицию, однако в пресс-службе МВД по Башкирии, разъяснили, что не комментируют данный инцидент. Mkset обратился за комментариями в пресс-службу Следкома по Башкирии, однако и там сообщили, что пока не комментируют инцидент. Mkset следит за развитием событий.

В Уфе задержали мужчину, который накануне напал на 10-летнюю школьницу в подъезде
Узнать подробнее
Читайте также:
Приставал в лифте: в Уфе мужчину заподозрили в непристойностях со школьницей
#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Уфы#Дети#Видео
Подпишитесь
Убрать нельзя оставить: что происходит с памятником Салавата Юлаева
Сегодня, 13:35
В Уфе более 250 человек не пришли в военкоматы без уважительной причины
Сегодня, 09:36
В Уфе открыли «суперумную» остановку за 1,6 млн рублей: как она выглядит
Сегодня, 08:30
В редакцию издания Пруфы.рф в Уфе пришла полиция
Сегодня, 13:07
Главе скандального Уфимского района Башкирии прочат отставку в ближайшее время
Сегодня, 06:50
Будет ли новая волна мобилизации в 2023 году в России
Сегодня, 07:45