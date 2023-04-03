В Башкирии снова не открыли скандальную дорогу, в трещинах которой помещался человек

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
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Updated Сегодня, 13:00
В Башкирии перенесли срок сдачи автодороги Бирск-Тастуба-Сатка после многолетней реконструкции. Предполагается, что завершат работы на объекте в первой половине 2023 года. Как сообщил гендиректор АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов «Пруфы.рф», новые сроки согласованы с заказчиком — ГКУ Управление дорожного хозяйства.
Mkset направил официальный запрос в Управление. Как только ответ будет получен, мы его опубликуем.
Напомним, что завершить реконструкцию дороги в Караидельском и Дуванском районах изначально планировали сдать в 2019 году к 100-летию республики. Однако тогда движение было открыто только на мосту, а подводящая к нему дорога отремонтирована не была. Уже в 2022 году завершить работы пообещал и глава Башкирии Радий Хабиров.
Прославилась трасса в сентябре 2022 года, когда дорожное полотно пошло гигантскими трещинами, в которые помещался человек. К слову, на тот момент участок дороги находился в процессе ремонтных работ, а открытие же движения намечалось на последний месяц нынешнего 2022 года. Тогда в АО «Башкиравтодор» причиной возникновения дефекта сочли особенности местного грунта насыпи.
В том же месяце власти Башкирии объявили тендер на ремонт автомобильной дороги Бирск — Тастуба — Сатка на участке км 10+650 — км 14+000 в Мишкинском районе. Стоимость контракта составила 45,4 миллиона рублей, а получил его «Башкиравтодор».