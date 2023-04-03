В Башкирии снова не открыли скандальную дорогу, в трещинах которой помещался человек

Напомним, что завершить реконструкцию дороги в Караидельском и Дуванском районах изначально планировали сдать в 2019 году к 100-летию республики. Однако тогда движение было открыто только на мосту, а подводящая к нему дорога отремонтирована не была. Уже в 2022 году завершить работы пообещал и глава Башкирии Радий Хабиров.