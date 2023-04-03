mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Изображение материала

В Башкирии снова не открыли скандальную дорогу, в трещинах которой помещался человек

3 апреля 2023, 12:37
Фото: 1MI
Речь идет о дороге Бирск-Тастуба-Сатка, где в 2022 году образовались трещины с размером человека. Тогда жители республики назвали разломы «преисподней».

В Башкирии перенесли срок сдачи автодороги Бирск-Тастуба-Сатка после многолетней реконструкции. Предполагается, что завершат работы на объекте в первой половине 2023 года. Как сообщил гендиректор АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов «Пруфы.рф», новые сроки согласованы с заказчиком — ГКУ Управление дорожного хозяйства.

Mkset направил официальный запрос в Управление. Как только ответ будет получен, мы его опубликуем.

Напомним, что завершить реконструкцию дороги в Караидельском и Дуванском районах изначально планировали сдать в 2019 году к 100-летию республики. Однако тогда движение было открыто только на мосту, а подводящая к нему дорога отремонтирована не была. Уже в 2022 году завершить работы пообещал и глава Башкирии Радий Хабиров.

Прославилась трасса в сентябре 2022 года, когда дорожное полотно пошло гигантскими трещинами, в которые помещался человек. К слову, на тот момент участок дороги находился в процессе ремонтных работ, а открытие же движения намечалось на последний месяц нынешнего 2022 года. Тогда в АО «Башкиравтодор» причиной возникновения дефекта сочли особенности местного грунта насыпи.

В том же месяце власти Башкирии объявили тендер на ремонт автомобильной дороги Бирск — Тастуба — Сатка на участке км 10+650 — км 14+000 в Мишкинском районе. Стоимость контракта составила 45,4 миллиона рублей, а получил его «Башкиравтодор».

 

Читайте также:
Работника «Башкиравтодора» могут уволить за видео с трещинами в дороге в Башкирии«Это преисподняя»: жители Башкирии о трещинах на трассе Бирск-Тастуба-Сатка
В Башкирии открыли дорогу Бирск-Тастуба-Сатка, в трещины которой помещался человек
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Военком Башкирии озвучил, будут ли участвовать весенние призывники в СВО
Сегодня, 12:58
«Ждем и меняем»: работник «Леруа Мерлен» в Уфе рассказал, что будет с магазином
Сегодня, 12:04
Пусть кричат уродина: почему никто не хочет жить в родном городе премьера Башкирии
Вчера, 13:00
«С полутора тысяч до шести»: жители Башкирии в ужасе от квитанций с перерасчетом
Сегодня, 07:51
«Жалоб нет»: минздрав объяснил «адские» условия в больнице и поликлинике в Башкирии
Сегодня, 13:13
Два миллиона за 13 квадратов: сколько стоят девять самых маленьких квартир Башкирии
Вчера, 06:54