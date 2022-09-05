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На ремонт треснувшей дороги в Башкирии выделили 45 миллионов рублей

5 сентября 12:12
Фото: 1MI
Накануне автомобильная дорога Бирск — Тастуба пошла глубокими трещинами. По информации АО «Башкиравтодор» причиной тому послужили особенности местного грунта насыпи. Между тем, на госзакупках 1 сентября объявили тендер ремонт дороги Бирск — Тастуба — Сатка.

В Башкирии на ремонт дороги Бирск — Тастуба — Сатка, а именно на участке км 10+650 — км 14+000 в Мишкинском районе выделили 45 миллионов рублей. Об этом свидетельствует объявленный накануне, 1 сентября, тендер на портале Госзакупки.

Согласно конкурсной документации, из республиканской казны на ремонт участка дороги в 2022 году выделят 34,9 миллиона рублей, а оставшиеся 10,4 миллиона выделят в 2024 году. Подача заявок завершится 9 сентября.

Подчеркивается, что гарантийный срок эксплуатации объекта на нижний слой покрытия составляет 5 лет, на верхний — 4 года, на обочины — 2 года.

Напомним, что накануне в сети появились кадры с автомобильной дороги Бирск — Тастуба, которая пошла гигантскими трещинами. К слову, трещины оказались настолько глубокими, что в них по пояс поместился человек. Примечательно, что дорога до сих пор находится в процессе ремонтных работ, а конкретно данный участок дороги, по словам автором видеоролика, работы проводились совсем недавно. Между тем, открытие движения по новой трассе Бирск — Тастуба — Сатка намечалось на последний месяц 2022 года.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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