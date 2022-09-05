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Дорога в Башкирии пошла гигантскими трещинами, в которые помещается человек

5 сентября 03:48
Фото: vk.com Дорога Караидель-Тастуба-Бирск-Сатка
Глубокие трещины на дороге Бирск-Тастуба объяснили особенностями грунта, об этом заявил «Башинформу» пресс-секретарь АО «Башкиравтодор» Марсель Байдавлетов 4 сентября.

На минувших выходных в соцсетях стало распространяться впечатляющее видео с дороги в Башкирии Бирск-Тастуба, которая пошла глубокими трещинами, настолько глубокими, что туда по пояс помещается взрослый мужчина. Собственно это и изображено на видео, мужчины разглядывают удивительные ландшафты и даются диву, как это возможно на дороге, где не так давно проводились ремонтные работы. Мало того, дорога и сейчас находится в процессе ремонтных работ, открытие же движения по новой трассе Бирск — Тастуба — Сатка намечалось на последний месяц нынешнего 2022 года.

В «Башкиравтодор» «Башинформу» пояснили, что в прошлом 2021 году на данном участке не укладывали асфальт (об этом писали в соцсетях), а выполняли другие работы, а именно устраняли подобные дефекты на всей протяженности дороги, а также укрепляли откосы каменным материалом.

В этом году уложили дорожную одежду, основание и слои асфальтобетона. Сейчас специалисты полностью перекрыли участок и приступили к устранению дефекта.Марсель Байдавлетов

Причиной же возникновения столь эффектного дефекта в АО «Башкиравтодор» сочли особенности местного грунта насыпи.

В любом случае автолюбителям стоит проявить особое внимание на данной дороге, особенно с наступлением темноты, ведь последствия попадания в такие трещины могут быть весьма непредсказуемыми.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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