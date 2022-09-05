«Это преисподняя»: жители Башкирии о трещинах на трассе Бирск-Тастуба-Сатка

Так, в Минтрансе республики Mkset сообщили, что дорога ещё не сдана, её ещё не принимали и говорить о гарантийном случае рано. В ведомстве также отметили, что в настоящее время специалисты полностью перекрыли участок и приступили к устранению образовавшихся дефектов. Подрядчик обещал исправить недочеты без удорожания проекта. В АО Башкиравтодор, в свою очередь, возникновения трещин объяснили особенностями грунта.