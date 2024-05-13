В Стерлитамаке попрощались сразу с двумя бойцами СВО

В траурной церемонии прощания приняли участие родные, близкие и друзья погибших героев, а также коллеги и представители районной администрации пришли проводить бойцов в последний путь. Собравшиеся выразили слова соболезнования семьям, потерявших своих родных. Отметив, что каждый из них — истинный и преданный защитник Отечества.