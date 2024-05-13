В Стерлитамаке попрощались сразу с двумя бойцами СВО

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 05:11
12 мая в Стерлитамаке в последний пусть проводили двух земляков, погибших в ходе специальной военной операции. Прощание с бойцами прошло со всеми воинским почестям. Погибших посмертно наградили Орденами Мужества.
В траурной церемонии прощания приняли участие родные, близкие и друзья погибших героев, а также коллеги и представители районной администрации пришли проводить бойцов в последний путь. Собравшиеся выразили слова соболезнования семьям, потерявших своих родных. Отметив, что каждый из них — истинный и преданный защитник Отечества.
«Очень жаль провожать своих земляков, друзей, когда лично знал людей, то это еще тяжелее. Они однозначно герои своей страны. Патриоты. Мы будем помнить их как мужественных, храбрых, с любовью относившихся к людям и к своей Родине,» — отметили знакомые погибших.
Сегодня в Давлеканово также в последний путь проводят еще одного участника спецоперации.
Рядовой Каррада Гимадетдинов погиб при исполнении обязанностей военной службы. Известно, что попрощаться с земляком возможно 13 мая, в полдень. Церемония пройдёт у памятника воинам-интернационалистам возле Давлекановской городской администрации по ул. Карла Маркса, 119.