mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

В Башкирии состоялась траурная церемония прощания с участниками спецоперации

В Стерлитамаке попрощались сразу с двумя бойцами СВО

13 мая 2024, 04:38
Фото: 1MI

В Башкирии состоялась траурная церемония прощания с участниками спецоперации

Еще одного героя похоронят сегодня в Давлеканово.

12 мая в Стерлитамаке в последний пусть проводили двух земляков, погибших в ходе специальной военной операции. Прощание с бойцами прошло со всеми воинским почестям. Погибших посмертно наградили Орденами Мужества.

В траурной церемонии прощания приняли участие родные, близкие и друзья погибших героев, а также коллеги и представители районной администрации пришли проводить бойцов в последний путь. Собравшиеся выразили слова соболезнования семьям, потерявших своих родных. Отметив, что каждый из них — истинный и преданный защитник Отечества.

«Очень жаль провожать своих земляков, друзей, когда лично знал людей, то это еще тяжелее. Они однозначно герои своей страны. Патриоты. Мы будем помнить их как мужественных, храбрых, с любовью относившихся к людям и к своей Родине,» — отметили знакомые погибших.

Сегодня в Давлеканово также в последний путь проводят еще одного участника спецоперации.

Рядовой Каррада Гимадетдинов погиб при исполнении обязанностей военной службы. Известно, что попрощаться с земляком возможно 13 мая, в полдень. Церемония пройдёт у памятника воинам-интернационалистам возле Давлекановской городской администрации по ул. Карла Маркса, 119.

Читайте также:
В Башкирии простились с добровольцем СВО из Аскинского районаРабочий из Башкирии погиб на СВОВ МЧС Башкирии попрощались с коллегой, погибшим на СВО
#Инна Горина#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы
Подпишитесь
Когда в Башкирию вернется тепло
Сегодня, 04:20
В Уфе решили отложить традиционные отключения горячей воды из-за затянувшихся холодов
Вчера, 07:15
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с правами семьи из Башкирии, оставшейся без дома
Вчера, 04:56
«Настоящий мор»: названы причины массовой гибели пчел в Башкирии в этом году
Вчера, 09:17
Стало известно, сколько алкоголя в среднем выпивают жители Башкирии
Вчера, 09:49
Озеленение к 450-летию: власти Уфы прокомментировали спил деревьев в центре города
Вчера, 04:29
"