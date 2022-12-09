В Башкирии открыли дорогу Бирск-Тастуба-Сатка, в трещины которой помещался человек

Реконструкция данной дороги осенью стала широко известна после того как в начале сентября в соцсетях стало распространяться впечатляющее видео с той самой дороги в Башкирии Бирск-Тастуба-Сатка, которая пошла глубокими трещинами, настолько глубокими, что туда по пояс помещается взрослый мужчина. Трещины тогда объяснили особенностями грунта, а в Минтрансе тогда заявили, что дорога ещё не сдана, её ещё не принимали и говорить о гарантийном случае рано. По данным министерства, данный участок закрыт, машин там быть не должно в принципе, стоят запрещающие знаки.