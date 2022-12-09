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В Башкирии открыли дорогу Бирск-Тастуба-Сатка, в трещины которой помещался человек

Сегодня, 08:43
Фото: 1MI
Дорогу ремонтировал хорошо известный всей Башкирии подрядчик «Дортранстрой» и даже получил за него награду.

В Башкирии завершена реконструкция участка дороги Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском и Дуванском районах, реконструировано было более 20 километров дорожного полотна. Работы на дороге завершились и они благополучно приняты комиссией, движение автомобилей уже также открыто, сообщил «Башинформ».

Помимо самой дороги на участке смонтировано барьерное ограждение длиной 15,42 км, установлен 101 дорожный знак, а также нанесена горизонтальная дорожная разметка, смонтированы 3 арочных моста, произведён капремонт моста через реку Картья, кроме того на дороге обустроен скотопрогон, а также смонтированы ограждения для животных

Реконструкция данной дороги осенью стала широко известна после того как в начале сентября в соцсетях стало распространяться впечатляющее видео с той самой дороги в Башкирии Бирск-Тастуба-Сатка, которая пошла глубокими трещинами, настолько глубокими, что туда по пояс помещается взрослый мужчина. Трещины тогда объяснили особенностями грунта, а в Минтрансе тогда заявили, что дорога ещё не сдана, её ещё не принимали и говорить о гарантийном случае рано. По данным министерства, данный участок закрыт, машин там быть не должно в принципе, стоят запрещающие знаки.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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