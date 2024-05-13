Житель Башкирии снял завораживающее видео северного сияния в республике

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Кадры, как рассказал фотограф, были сняты недалеко от села Булгаково. На протяжении нескольких часов Тимур снимал ночное небо, после чего соединил получившиеся фотографии.
Красочное зрелище жители республики и некоторых других регионов Россиии могли наблюдать вечером 12 мая. Специалисты связывают явление с сильными магнитными бурями.
Ранее аналогичное явление в нескольких районах республики наблюдали 10 мая.
Северное сияние — это уникальное оптическое явление, при котором верхние слои атмосферы светят фиолетовыми, синими и красными оттенками.