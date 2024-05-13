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Житель Башкирии снял завораживающее видео северного сияния в республике

Житель Башкирии снял завораживающее видео северного сияния в республике

13 мая 2024, 04:17
Фото: Timsdreams/Telegram
Фотограф из Башкирии Тимур Салихов снял таймлапс северного сияния. Необычное для региона явление природы автор запечатлел в 901 снимке.

Кадры, как рассказал фотограф, были сняты недалеко от села Булгаково. На протяжении нескольких часов Тимур снимал ночное небо, после чего соединил получившиеся фотографии.

Красочное зрелище жители республики и некоторых других регионов Россиии могли наблюдать вечером 12 мая. Специалисты связывают явление с сильными магнитными бурями.

Видео: Timsdreams/Telegram

Ранее аналогичное явление в нескольких районах республики наблюдали 10 мая.

Северное сияние — это уникальное оптическое явление, при котором верхние слои атмосферы светят фиолетовыми, синими и красными оттенками.

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#Общество#Видео#Погода#Башкортостан#Новости Башкирии#Природа#Северное сияние#Булгаково
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