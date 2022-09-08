Работника «Башкиравтодора» могут уволить за видео с трещинами в дороге в Башкирии

Однако информацию о том, что любителя видеосъемки хотят лишить работы за видео, где он своим телом измеряет впечатляющую глубину и ширину трещин, в «Башкиравтодоре» изданию не подтвердили. Зато подтвердили, что «сам себе режиссер» действительно работает на предприятии, которое дорогу ремонтирует. Также пресс-секретарь «Башкиравтодора» Марсель Байдавлетов сообщил изданию, что ремонт на участке еще продолжается, и трещины отремонтируют за счет компании-подрядчика.