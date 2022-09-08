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Работника «Башкиравтодора» могут уволить за видео с трещинами в дороге в Башкирии

8 сентября 03:29
Фото: vk.com/Дорога Караидель-Тастуба-Бирск-Сатка
Информация о том, что любовь водителя «Башкиравтодора» к блоггингу может стать причиной его увольнения сообщило издание «Пруфы» 7 сентября.

История с гигантскими трещинами на дороге Бирск-Тастуба-Сатка, где еще продолжается ремонт, получила неожиданное продолжение. По данным, которые оказались в распоряжении «Пруфов» мужчину за отснятый материал из «Башкиравтодора», где он трудится в должности водителя, хотят с предприятия уволить.

Однако информацию о том, что любителя видеосъемки хотят лишить работы за видео, где он своим телом измеряет впечатляющую глубину и ширину трещин, в «Башкиравтодоре» изданию не подтвердили. Зато подтвердили, что «сам себе режиссер» действительно работает на предприятии, которое дорогу ремонтирует. Также пресс-секретарь «Башкиравтодора» Марсель Байдавлетов сообщил изданию, что ремонт на участке еще продолжается, и трещины отремонтируют за счет компании-подрядчика.

Ранее Mkset во всей красе демонстрировал трещины в указанной дороге, в которые по пояс легко помещается взрослый мужчина, а также сколько денег было выделено на ремонт указанного участия. Также Mkset публиковал официальный комментарий минтранса о масштабных «разломах» и реакцию жителей республики, которую они без стеснения публиковали в соцсетях.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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