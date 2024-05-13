Прокуратура Башкирии начала проверку после смертельного отравления семьи газом

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Надзорный орган проверит управляющую компанию и ресурсоснабжающую организацию. В частности, сотрудники ведомства должны удостовериться в том, проводилась ли диагностика газового оборудования и вентиляции.
«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту, находятся на контроле надзорного ведомства», — гласит сообщение прокуратуры.
Напомним, трагедия случилась на днях в городе Октябрьском. Пенсионерку и двоих ее внуков доставили в больницу с отравлением. Несовершеннолетние выжили, однако пожилую горожанку спасти не удалось.