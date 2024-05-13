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Published Сегодня, 04:33

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Updated Сегодня, 04:35

Прокуратура Башкирии начала проверку после смертельного отравления семьи газом

Прокуратура Башкирии начала проверку после смертельного отравления семьи газом

13 мая 2024, 04:33
Фото: прокуратура Башкирии
Прокуратура начала проверку после трагического инцидента с отравлением семьи угарным газом в Октябрьском, сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорный орган проверит управляющую компанию и ресурсоснабжающую организацию. В частности, сотрудники ведомства должны удостовериться в том, проводилась ли диагностика газового оборудования и вентиляции.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту, находятся на контроле надзорного ведомства», — гласит сообщение прокуратуры.

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Напомним, трагедия случилась на днях в городе Октябрьском. Пенсионерку и двоих ее внуков доставили в больницу с отравлением. Несовершеннолетние выжили, однако пожилую горожанку спасти не удалось.

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