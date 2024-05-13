А судьи кто: назначения в Башкирии

Кроме того, Путин утвердил в качестве председателя Бирского межрайонного суда Рустема Хакимова, а Кушнаренковского — Рината Шахмуратова. Судьей Кировского района Уфы стала Марина Залимуллина, Краснокамского межрайонного суда — Татьяна Ахметшина. В Туймазинском районе должность получила Ильвина Арысланова. Сразу два назначения провели в Стерлитамакском городском суде — там на пост вступили Фидалия Булатова и Инна Гамова.