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Published Сегодня, 05:42

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Updated Сегодня, 07:26

Путин назначил в Башкирии новых судей

А судьи кто: назначения в Башкирии

13 мая 2024, 05:42
Фото: FreePik

Путин назначил в Башкирии новых судей

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в регионах страны. Кадровые перестановки коснулись, в частности, Верховного суда Башкирии и нескольких межрайонных судов региона.

Согласно документу, зампредседателя Верховного Суда Республики Башкортостан назначен Явдат Идрисов. На должности он пробудет шесть лет. Идрисов до повышения занимал должность главы апелляционной инстанции судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Башкирии. Ранее служитель Фемиды также работал в Ишимбайском городском суде.

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В указе также говорится о назначениях судей в районах республики. Председателем Альшеевского райсуда назначена Индира Уралбаева, в Караидельском районном суде аналогичную должность получила Светлана Шуматбаева.

Кроме того, Путин утвердил в качестве председателя Бирского межрайонного суда Рустема Хакимова, а Кушнаренковского — Рината Шахмуратова. Судьей Кировского района Уфы стала Марина Залимуллина, Краснокамского межрайонного суда — Татьяна Ахметшина. В Туймазинском районе должность получила Ильвина Арысланова. Сразу два назначения провели в Стерлитамакском городском суде — там на пост вступили Фидалия Булатова и Инна Гамова.

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