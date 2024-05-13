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Когда в Башкирию вернется тепло

Когда в Башкирию вернется тепло

13 мая 2024, 04:20
Фото: FreePik
В Башкирию с 17 мая начнет возвращаться теплая погода. Об этом гласят данные с метеосайтов.

Башгидрометцентр ранее публиковал информацию о том, что аномально-холодная погода в регионе продлится до 17 мая. Со слов синоптиков, температура воздуха сейчас ниже нормы на 3-5°.

По данным «Гисметео», в четверг, 16 мая, ожидается ясная погода и +15°. Между тем на выходных снова ожидаются дожди, и снижение температуры воздуха. однако ниже 13° она уже не опустится. Окончательно теплеть начнет только с 24 мая: после этой даты термометр будет показывать 17-18°, при этом дождливая погода покинет Башкирию лишь 4 июня.

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Несколько отличаются данные синоптиков «Яндекса», однако картина примерно та же. В регионе будет постепенно теплеть после 16 мая, при этом периодически обещаются дожди. Погода будет держаться в среднем на уровне 17°, к 26 мая обещают уже +22°, но сразу после этого в Башкирии похолодает до +13°. Летняя погода в регион вернется лишь в первых числах июня.

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