Когда в Башкирию вернется тепло

Несколько отличаются данные синоптиков «Яндекса», однако картина примерно та же. В регионе будет постепенно теплеть после 16 мая, при этом периодически обещаются дожди. Погода будет держаться в среднем на уровне 17°, к 26 мая обещают уже +22°, но сразу после этого в Башкирии похолодает до +13°. Летняя погода в регион вернется лишь в первых числах июня.