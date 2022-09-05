В 2021 году в Уфе и в других городах республики Башкортостан на организацию питания в школах из федерального бюджета было направлено почти 2 млрд рублей. Эти средства покрыли расходы, связанные с питанием младшеклассников — согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, во всех школах России оно должно быть бесплатным. В 2022/2023 году ситуация не изменится — учащиеся младших классов по-прежнему будут получать бесплатные завтраки или обеды в зависимости от смены обучения.