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Как будут кормить школьников Уфы в 2022/2023 году?

5 сентября 12:33
Фото: piqsels.com
Как будут кормить школьников Уфы в 2022/2023 году?
Школьное питание в Уфе в 2022/2023 году для определенных категорий детей будет бесплатным. Разбираемся вместе, как организуется питание в школе и сколько оно стоит.

Кому положено бесплатное питание в школе

В 2021 году в Уфе и в других городах республики Башкортостан на организацию питания в школах из федерального бюджета было направлено почти 2 млрд рублей. Эти средства покрыли расходы, связанные с питанием младшеклассников — согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, во всех школах России оно должно быть бесплатным. В 2022/2023 году ситуация не изменится — учащиеся младших классов по-прежнему будут получать бесплатные завтраки или обеды в зависимости от смены обучения.

Младшеклассники — не единственные категории учеников, которые могут питаться в школьных столовых бесплатно. К тем, у кого также есть возможность получать горячие блюда бесплатно в детских общеобразовательных учреждениях Уфы, относятся:

  • школьники-льготники;
  • дети-инвалиды;
  • школьники из многодетных семей;
  • ребята из малоимущих семей.

Важно понимать, что вкладывается в понятие малоимущей семьи. Она может считаться таковой лишь в случае, если в месяц среднедушевой доход на одного члена семьи составляет менее зафиксированного в Башкиртостане прожиточного минимума. Если это так, и семья действительно получает статус малоимущей, воспитывающийся в ней ребенок может питаться в школьной столовой бесплатно.

По данным на 2021 год, число школьников, имеющих те или иные льготы, которые дают право на бесплатное питание в столовых, составляло порядка 63% от общего числа обучающихся в образовательных организациях детей.

Кому положено бесплатное питание в школе
Фото: Медиахолдинг 1Mi

Как оформить бесплатное питание в школе

Если ребенок учится в начальных классах, специально для получения бесплатного питания ничего оформлять не нужно. Школьник получает горячие блюда в столовой ежедневно на предусмотренных законом основаниях.

Для получения бесплатного льготного питания детьми, относящимися к категории льготников, необходимо подавать соответствующее заявление. К нему потребуется приложить документы, которые подтверждают право на получение льготы. В зависимости от типа преференций это может быть справка о доходах или о составе семьи, заключение медиков об инвалидности.

Заявление на бесплатное питание подается либо прямо в школьную канцелярию, либо через орган соцзащиты в Башкортовстане. В некоторых случаях удобнее подавать его через портал «Госуслуги». Как правило, учет детей-льготников, получающих бесплатное питание в столовой в школе, ведут в территориальных органах соцзащиты, однако в некоторых регионах соответствующие полномочия передаются образовательным организациям.

gosuslugi.ru
Фото: Как оформить бесплатное питание в школе

Питание в начальных классах

В младших классах образовательных учреждений Уфы и в других населенных пунктах Башкортостана бесплатное питание организуется по принятому стандарту и в зависимости от смены, в которую учится ребенок. Так, ученики первой смены получают питание в виде горячего завтрака, ученики второй смены — горячие обеды. Таким образом, питанием дети обеспечиваются минимум один раз в день.

Горячее блюдо должно включаться в прием пищи для ученика младшей школы. Согласно установленным положениям и нормам, к каждому приему пищи должны полагаться также и горячие напитки.

Качество питания младшеклассников в Башкортостане строго контролируется: речь идет о его качестве, свежести продуктов питания, сроках их годности. Меню должно включать преимущественно овощи, фрукты, то есть питание ребенка в школе должно быть здоровым и правильным. Не допускается подача в рамках завтраков и обедов для младшеклассников полуфабрикатов и фастфуда.

Если у ребенка есть аллергия на определенные продукты питания или по медицинским показаниям он должен получать конкретное питание, соответствующее определенным требованиям, родители должны сообщить об этом в образовательную организацию. Требования и рекомендации будут приняты во внимание, и школа со своей стороны постарается обеспечить для такого ребенка соответствующие блюда.

Питание в начальных классах
Фото: Медиахолдинг 1Mi

Питание в старших классах

Учащиеся пятых-одиннадцатых классов в учебных заведениях Уфы могут питаться бесплатно только в одном случае — если у них имеется такое право в рамках льготы. Это все те же преференции: многодетная или малоимущая семья, инвалидность, другие обстоятельства.

Во всех остальных случаях старшеклассники в школьных столовых питаются платно. В Башкортостане почти 85% общеобразовательных учреждений оборудованы возможностями для приема платежей с карт. У многих школьников есть такие карты, которые при необходимости можно пополнять для того, чтобы расплачиваться в столовой.

Глава Башкортостана Радий Хабиров распорядился до конца 2022 года перевести все школы республики на оплату без использования наличных денег. То есть в скором времени наличные деньги на оплату обедов и завтраков в школах Башкортостана уже приниматься не будут.

vk.com/myschoolcard
Фото: Питание в старших классах

Сколько будет стоить платное питание в Уфе в 2022/2023 году?

Стоимость платного питания в школах Уфы устанавливается на уровне учебных заведений. Как отмечают руководители образовательных организаций, она напрямую зависит от компаний-поставщиков. Информация о стоимости блюд из меню в школах публикуется на сайтах образовательных организаций — уже сегодня ее можно найти, как правило, в новостном разделе. Кроме того, меню и актуальные цены доступны и пользователям электронных дневников.

С 2020 года законом установлено право родителей на контроль качества школьного питания. Каждое детское учебное заведение Башкортостана издает соответствующие нормативно-правовые акты, позволяющие родителям школьников участвовать в проверке горячих блюд и продуктов. Так, родители могут посещать школьные столовые, ознакомиться с меню и сравнивать ассортимент блюд с заявленным списком, проверять информацию, размещенную на стенде.

Сколько будет стоить платное питание в Уфе в 2022/2023 году?
Фото: schoolkarta.ru

Можно ли отказаться от школьного питания?

Возможность отказаться от питания в школе есть у каждого ребенка, даже если он питается в образовательном учреждении бесплатно. Причины для отказа, как показывает практика, бывают разные — аллергия, ребенку не нравится вкус блюд или их выбор. Вне зависимости от нее можно реализовать право на отказ, подав соответствующее заявление. Его должны подготовить родители и направить в школьную канцелярию.

Можно ли отказаться от школьного питания?
Фото: piqsels.com

#Новости#Первый класс#Школьники#Школьное питание#Многодетные семьи#Школа#Льготы#Алина Ибрагимова#Общество
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