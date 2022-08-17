Цена бассейнов Хабирова, новая должность Мурзагулова и видео убийства Дины Махияновой

Опальный политик Ростислав Мурзагулов, который работал с Радием Хабировым как в Красногорске, так и в Башкирии. серьезно удивил общественность став ведущим на ютуб-канале иноагента-Михаила Ходорковского*. Программу экс-пиарщик Хабирова ведет не один, а со своей дамой сердца также широко известной в Башкирии, особенно среди фанатов хоккея Ульяной Тригубчак.
Смертельное ДТП произошло в Башкирии. 15-летний парень угнал автомобиль у родственника и погиб после того как опрокинулся в кювет. К сожалению ребенок погиб на месте.
Тем временем защита просит выпустить из-под ареста главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева, об этом стало известно на сегодняшнем заседании суда от его адвоката. Рассматривать смягчение меры пресечения Кучарбаеву, который сейчас находится под домашним арестом ориентировочно будут на следующей неделе кассационный суд в Самаре.
Очередная занимательная арифметика о тратах на чиновничий аппарат Башкирии — стало известно в какую сумму бюджету обходится обслуживание бассейнов для главы Башкирии Радия Хабирова и министров республики.
Завершим новостной дайджест печальными новостями, закрывать глаза на которые нельзя. Сегодня администрация Белорецкого района Башкирии опубликовала видео с камеры наблюдения, которая записала момент убийства чиновницы Дины Махияновой ее экс-супругом. Эти кадры не для слабонервных и переходить к видео можно только достигшим 18-летия.
Также сегодня член СПЧ при главе Башкирии, общественник и правозащитник Азамат Галин опубликовал в соцсетях открытое письмо в котором обратился к главе с просьбой пролоббировать в Государственной думе закон о домашнем насилии, а также дать ему имя трагически погибшей от рук домашнего тирана Дины Махияновой.
* — внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.