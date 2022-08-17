Цена бассейнов Хабирова, новая должность Мурзагулова и видео убийства Дины Махияновой

Опальный политик Ростислав Мурзагулов, который работал с Радием Хабировым как в Красногорске, так и в Башкирии. серьезно удивил общественность став ведущим на ютуб-канале иноагента-Михаила Ходорковского*. Программу экс-пиарщик Хабирова ведет не один, а со своей дамой сердца также широко известной в Башкирии, особенно среди фанатов хоккея Ульяной Тригубчак.