В Башкирии подросток сел за руль авто без разрешения родственников и погиб в ДТП

В Башкирии подросток сел за руль авто без разрешения родственников и погиб в ДТП
В Башкирии подросток сел за руль авто без разрешения родственников и погиб в ДТП
Вчера, 10:44ПолитикаАзамат НуховФото: Пресс-служба ГИБДД по РБ
Подросток сел за руль автомобиля без разрешения родственников, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ

В Башкирии 15-летний подросток погиб в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Сообщается, что инцдиент произошёл сегодня около 6:00 на участке дороги Поляковка-Черниговка. Подросток сел за руль иномарки своего родственника, при движении по трассе подросток допустил съезд в правый кювет, вследствие чего автомобиль опрокинулся. Подросток скончался от травм, полученных в результате ДТП.

По словам родственника, чей автомобиль был угнан несовершеннолетним, тот взял ключи от автомобиля без его ведома и уехал без разрешения.

Напомним, ранее в Башкирии в результате ДТП погибла 15-летняя девочка. Несовершеннолетняя села за руль мопеда без водительских прав и экипировки, впоследствии та столкнулась с грузовым автомобилем.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы