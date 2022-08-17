В Башкирии подросток сел за руль авто без разрешения родственников и погиб в ДТП

Сообщается, что инцдиент произошёл сегодня около 6:00 на участке дороги Поляковка-Черниговка. Подросток сел за руль иномарки своего родственника, при движении по трассе подросток допустил съезд в правый кювет, вследствие чего автомобиль опрокинулся. Подросток скончался от травм, полученных в результате ДТП.