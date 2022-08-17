Хабирова попросили предложить Госдуме закон о домашнем насилии имени Дины Махияновой

Хабирова попросили предложить Госдуме закон о домашнем насилии имени Дины Махияновой
Хабирова попросили предложить Госдуме закон о домашнем насилии имени Дины Махияновой
Вчера, 15:31ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Резонансное и зверское убийство молодой чиновницы ее бывшим мужем в очередной раз поставило ребром проблему домашнего насилия, открытое письмо с просьбой продвинуть закон в Госдуму РФ на своей странице разместил общественник Азамат Галин 17 августа.

Общественный деятель и член Совета по правам человека при главе Башкирии Азамат Галин на своей странице в соцсети опубликовал открытое письмо к Радию Хабирову. Главу он попросил возможность предложить депутатам Государственной Думы от Республики Башкортостан повторно внести на рассмотрение Закон о домашнем насилии, дав ему имя «Закон Дины Махияновой».

Азамат Галин таке напомнил, что шесть лет назад депутаты Беляков и Мурзабаева уже вносили на рассмотрение Госдумы законопроект о домашнем насилии, но тогда данный законопроект был отклонен. Напомнил Галин и о том, что только в 2022 году в Башкирии произошло как минимум пять резонансных убийств, которым предшествовало как раз таки безнаказанное домашнее насилие. Уточнил Галин и то, что жертвами таких преступлений становились и дети. Однако подробностей этих дел в посте общественник не раскрыл.

Напомним, на минувших выходных вся Башкирия содрогнулась от новости о зверском убийстве 31-летней чиновницы администрации Белорецкого района, молодой мамы и любимой дочери Дины Махияновой, которую ее бывший муж, на которого она писала 13 заявлений в полицию, а также и в прокуратуру, из-за сталкеринга и побоев, подкараулил ее у родительского дома и хладнокровно убил 13-ю ударами ножом, после чего сел в машину и сдался полиции.

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