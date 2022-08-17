Обслуживание бассейнов для Хабирова и министров Башкирии обходится в миллион рублей

На эти работы ежемесячно тратят 91 тысячу рублей. В обязанности подрядчика входит техобслуживание бассейнов и фильтров для очистки воды, следует из материалов портала госзакупок.

Заказчиком выступает государственное казенное учреждение РБ «Хозяйственное управление № 2», исполнителем — уфимское ООО «Бассейны и СПА». Согласно контракту, высшие чиновники республики плавают в восьми бассейнах. Три из них расположены в Октябрьском и Кировском районах Уфы, остальные — в 1,8 км от деревни Вязовка в Кармаскалинском районе, где находятся загородные резиденции главы региона Радия Хабирова и высокопоставленных членов правительства. Размеры бассейнов разные: два самых маленьких 3×4 м, еще два 4×5 м, один — 5×3 м, один 7×2,6 м и один — 7,5×3,5 м. Ширина самого большого бассейна — 10 м, длина — 25 м, он расположен в Октябрьском районе Уфы. «Начинка» бассейнов — системы управления — импортная (производства Германии, Испании, Италии, США, Швеции). Подрядчик должен следить за исправностью оборудования, промывать фильтры, анализировать воду по таким показателям, как содержание кислорода, меди, серебра и уровень Ph, осматривать системы водоподготовки, насосы, СПА- и УФ-установки, устранять неисправности, чистить чаши бассейнов водным пылесосом и механическим способом. В контракте говорится, что сотрудники должны соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, на объектах запрещена фотосъемки, аудио- и видеозапись. Годовое обслуживание всех бассейнов в 2022 году обойдется бюджету в 1 млн рублей. С начала года подрядчику уже перечислили 637,4 тысячи рублей, последний транш — 91 тысяча рублей — осуществлен в начале августа.

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