Стал известен победитель аукциона на право аренды двух домов-памятников в Уфе

В Уфе победителем аукционов на право 25-летней аренды архитектурного ансамбля «Усадьба Кузякиных», расположенного по адресу Цюрупы, 50 и 52, стала компания «Сигма». Об этом сообщает «Ъ-Уфа».
Сообщается, что компания стала единственным участником аукциона на право аренды объекта культурного наследия. Юридически компанией владеет Альберт Зарипов, однако по данным «Ъ-Уфа», бенефициаром компании называют депутата горсовета Уфы Артура Хазигалеева.
В беседе с изданием предприниматель сообщил, что в планы компании входит открытие на территории объекта культурного наследия ресторана, а также центра сохранения исторического наследия башкир.
Напомним, что о выставлении на торги права аренды архитектурного ансамбля стало известно несколькими неделями ранее — 12 июля. Состояние двух домов по улице Цюрупы эксперты сочли удовлетворительным, при этом арендатор со своей стороны должен будет провести реставрационные работы.
Отметим также, что ранее в Уфе вновь за один рубль выставили на торги усадьбу Бухартовских. Так, ранее объект культурного наследия за 5,7 миллиона рублей приобрела уфимская компания, однако позднее её представители не пришли на подписание договора. Подробнее об истории одного из наиболее интересных уфиимских архитектурных памятников Mkset рассказывал здесь.