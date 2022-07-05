Дом Бухартовского в Уфе снова продают за 1 рубль после отказа победителя выкупать лот

Памятник архитектуры, который пытались сжечь и за который заступался глава Башкирии снова выставлен на торги «Российского аукционного дома».

Дом полицмейстера Бухартовского исторический памятник в историческом центре Уфы по улице Аксакова едва не обрел нового хозяина в начале июня. Однако победитель аукциона не стал подписывать договор купли-продажи и объект культурного наследия так и остался бесхозным. Еще 10 июня сообщалось, что усадьбу мэрия еще раз выставит на торги. так и произошло, дом вновь превратился в лот, а заявки на участие в аукционе будут принимать до 4 августа. 8 августа будет определен новый победитель аукциона. Напомним, вчера 4 июня Mkset сообщал о том, что объект культурного наследия Дом Тихониных в Уфе ушел с молотка за 3,3 миллиона рублей, выиграл аукцион предприниматель Руслан Барков. Также вчера в Уфе горел памятник архитектуры и объект культурного наследия дом Шамовых по улице Октябрьской революции. У него горела кровля и градозащитница Эльза Маулимшина поделилась с корреспондентом Mkset мнением о причинах произошедшего.

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