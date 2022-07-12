В Уфе выставили на аукцион право аренды архитектурного ансамбля усадьбы Кузякиных

Сообщается, что срок аренды составит 25 лет, а будущий арендатор, в свою очередь, обязан будет провести реставрацию архитектурных памятников. Впоследствии на площади памятников смогут разместиться офисные помещения и объекты торговли. Работы по реставрации, согласно аукционной документации, должны быть выполнены в течение двух лет, однако с согласия администрации срок их выполнения быть продлён до двух с половиной лет.