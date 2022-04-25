Дом полицмейстера Бухартовского: история одного из самых известных зданий Уфы

Примечательно, что балкон дома Бухартовских также был украден мародёрами. По словам Егорова, две консоли, на которых держится балкон, были сняты для чистки. И так же было и балконными ограждениями. Это было украдено. При чем та скурпулёзность, с которой мародеры подошли к тому, как снять с дома его убранство, по мнению краеведа, не даёт усомниться в том, что злой умысел был именно в том, чтобы присвоить себе одно из главных украшений памятника, а не просто сдать его в металлолом.