Оптимальная крыша: почему кровля из шифера актуальна в сфере ЖКХ

Впрочем, чтобы не увлекаться дилетантскими рассуждениями, можно обратиться к авторитетному мнению — главный редактор интернет-портала «Крыша-эксперт» Степан Русов четко разложил по полочкам все особенности шифера. Отметим, что он анализировал не шифер старого образца, а его новое поколение. Современный хризотилцементный шифер еще и легкий (1 лист весит на 5-6 кг меньше, чем лист шифера старого образца), а значит, нагрузка на строение в целом и на стропильную систему, в частности, будет намного меньше.