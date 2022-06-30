РЭО профинансирует строительство крупнейшего в России завода по переработке пластика

Мощность входящего потока комплекса по утилизации пластиковых отходов будет достигать 60,2 тысячи тонн в год. Завод будет производить пластиковые контейнеры. Предприятие расположится в Московской области на территории экотехнопарка «Восток» городского округа Егорьевск. Кроме готовой продукции в виде контейнеров, завод будет производить вторсырье — ПЭТ-флекса (39%), гранулы ПНД и ПП (14%) и гранулы ПВД (27%). Гранулы можно использовать для изготовления флаконов, канистр, стройматериалов, пакетов, автомобильных комплектующих и других изделий.