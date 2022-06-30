РЭО профинансирует строительство крупнейшего в России завода по переработке пластика

Денежные средства привлекаются с целью инвестировать их в создание крупнейшего в России завода по переработке пластика. Об этом пишет 360tv.ru.
Ранее на строительство этого завода РЭО уже направил 2 млрд руб. Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев напомнил — это первый в стране случай выпуска коммерческих зеленых облигаций.
Глава оператора рассказал, что компания «ЭкоЛайн-ВторПласт» создавалась специально для реализации проекта по строительству самого крупного в РФ завода по переработке пластика
Предприятие сможет принимать в год до 60 тысяч тонн отходов полимеров и производить порядка 120 тыс. пластиковых контейнеров с добавлением вторичной гранулы.
«В 2021 году РЭО инвестировал в строительство объекта 2 млрд руб. путем выкупа облигационного займа — и это был первый в стране выпуск коммерческих зеленых облигаций, — подчеркнул Буцаев.
— В текущем году РЭО дофинансирует проект почти на миллиард рублей. 884 миллиона рублей будут направлены на строительство через выкуп дополнительного выпуска облигаций. В общей сложности в создание проекта будет вложено 9,9 млрд рублей».
По словам главы ППК, благодаря участию компании в отрасль привлекается 7,094 миллиарда рублей внебюджетных средств.
Непосредственно РЭО направит в инвестиционный проект 2,884 миллиарда рублей путем выкупа ценных бумаг у «ЭкоЛайн-ВторПласт».
По условиям облигационного займа, в рамках второго выпуска срок обращения облигаций составит до 102 месяцев, процентная ставка — 4,75% годовых (50% ключевой ставки ЦБ РФ). Общий объем инвестиций составил 9 978 900 рублей. В Российском экологическом операторе уточнили: ввод в эксплуатацию предприятия запланирован на второй квартал 2023 года.
Мощность входящего потока комплекса по утилизации пластиковых отходов будет достигать 60,2 тысячи тонн в год. Завод будет производить пластиковые контейнеры. Предприятие расположится в Московской области на территории экотехнопарка «Восток» городского округа Егорьевск. Кроме готовой продукции в виде контейнеров, завод будет производить вторсырье — ПЭТ-флекса (39%), гранулы ПНД и ПП (14%) и гранулы ПВД (27%). Гранулы можно использовать для изготовления флаконов, канистр, стройматериалов, пакетов, автомобильных комплектующих и других изделий.