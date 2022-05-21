«Транзит Сити» из Татарстана вложит 1,5 миллиарда в строительство АЗС в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал пост в соцсетях, где выразил уверенность, что к 2024 году на основных автотрассах Башкирии будет достаточное количество АЗС с придорожным сервисом, где можно «заправиться, перекусить, что-то купить, просто отдохнуть». В качестве примера он привел комплекс, построенный компанией из Татарстана «Транзит-Сити» на трассе Уфа — аэропорт, над еще четырьмя компания уже работает на территории Башкирии — на трассе M-7 и строящейся автодороге M-12. Власти республики, в свою очередь, предложили компании построить еще десять.