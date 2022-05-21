«Транзит Сити» из Татарстана вложит 1,5 миллиарда в строительство АЗС в Башкирии

«Транзит Сити» из Татарстана вложит 1,5 миллиарда в строительство АЗС в Башкирии
«Транзит Сити» из Татарстана вложит 1,5 миллиарда в строительство АЗС в Башкирии
Вчера, 16:35ОбществоАндрей КоролевФото: Страница Радия Хабирова Вконтакте
Всего за полтора года в регионе планируется построить около тысячи объектов придорожного сервиса различного формата.

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал пост в соцсетях, где выразил уверенность, что к 2024 году на основных автотрассах Башкирии будет достаточное количество АЗС с придорожным сервисом, где можно «заправиться, перекусить, что-то купить, просто отдохнуть». В качестве примера он привел комплекс, построенный компанией из Татарстана «Транзит-Сити» на трассе Уфа — аэропорт, над еще четырьмя компания уже работает на территории Башкирии — на трассе M-7 и строящейся автодороге M-12. Власти республики, в свою очередь, предложили компании построить еще десять.

Люди много ездят по делам, путешествуют. И, безусловно, в этих путешествиях важно наличие комфортных придорожных сервисов. А с учетом очень разветвленной сети дорог в Башкортостане это имеет огромное значение. В этой связи мы развернули большую программу по развитию придорожного сервиса, — отметил глава республики.

Отметим, что, согласно этой программе, власти предоставляют земельные участки без торгов, субсидии до 30 млн руб., а также сопровождение проекта со стороны профильных ведомств. Всего до конца 2024 года в Башкирии планируется построить 1000 объектов придорожного сервиса различного формата.

Как уточняет ТАСС, ГК «Транзит сити» планирует вложить около 1,5 млрд рублей в строительство АЗС на территории Башкирии. Кроме того, компания из Татарстана рассматривает возможность зайти на рынок АЗС Уфы.

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