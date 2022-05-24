Правительство России определило концессионера для строительства кампуса в Уфе

Кампус планируют возвести на южном склоне Белой за три года. Так, Мишустин утвердил концессионеров для кампусов в Башкирии, а также Томской, Челябинской, Новосибирской и Нижегородской областях.

Стало известно, что концессионером для строительства кампуса в Уфе выступила компания ООО «Кампус», которая была учреждена в ноябре прошлого года. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина было опубликовано на портале правовой информации. В документе также были определены концессионеры для кампусов в Томской, Челябинской, Новосибирской и Нижегородской областях. Так, исходя из распоряжения, данные субъекты смогут заключить концессионные соглашения на реализацию инвестпроектов с компаниями без проведения конкурса. Известно, что межвузовский кампус Евразийского научно-образовательного центра возведут в Уфе на южном склоне Белой. Проект реализуется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды «Наука и университеты». Так, сумма инвестиций в проект оценивается в 18 миллиардов рублей, из которых 10,8 миллиарда рублей, по информации правительства Башкирии, поступят из федерального бюджета. Ранее мы сообщали, что межвузовский кампус будет построен по концессионному соглашению. В частности, компании ООО «Кампус», учрежденная АО «Региональный фонд» и АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра РБ» предложило взаимовыгодное сотрудничество.

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