Коррупция в морге Башкирии, открытие магазина в IKEA и 3,7 млн на VIP-обслуживание

В Башкирии откроется музейный комплекс Шульган-Таш, но посетить его будет нельзя. Так, 9 июля в музее должно состояться официальное открытие в России Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития. Глава региона отметил, что в связи с проведением в этот день мероприятий музейный комплекс с пещерой будут закрыты, добавив, что жители республики смогут посетить их в любой другой день.