Корова-убийца в Башкирии напала на свою хозяйку

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
74-летняя пенсионерка не выдержала удара рогами от домашней кормилицы, сообщает издание «Абзелил». По предварительным данным известно, что корова недавно отелилась и женщина ходила ее сдаивать. После процедуры она стала обходить животное и внезапно получила удар рогами в бок, от резкой боли хозяйка упала, а корова словно взбесилась, стала топтать пенсионерку копытами и продолжала попытки насадить ее на рога.
От крика хозяйки выбежал сын женщины, который отогнал вилами взбесившееся животное и вынес маму на себе в безопасное место. Пенсионерка потеряла сознание. Он вызвал скорую помощь, однако к приезду врачей хозяйка рогатой скончалась от серьезных травм. Местные жители говорят, что животное могло испытывать стресс из-за того, что у нее рано отняли теленка и поэтому у коровы случился приступ ярости.