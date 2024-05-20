Корова-убийца в Башкирии напала на свою хозяйку

От крика хозяйки выбежал сын женщины, который отогнал вилами взбесившееся животное и вынес маму на себе в безопасное место. Пенсионерка потеряла сознание. Он вызвал скорую помощь, однако к приезду врачей хозяйка рогатой скончалась от серьезных травм. Местные жители говорят, что животное могло испытывать стресс из-за того, что у нее рано отняли теленка и поэтому у коровы случился приступ ярости.