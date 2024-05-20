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В Башкирии корова насмерть забодала пенсионерку

Корова-убийца в Башкирии напала на свою хозяйку

20 мая 2024, 17:51
Фото: Алия Мусина / Газета «Абзелил»

В Башкирии корова насмерть забодала пенсионерку

ЧП произошло в деревне Селивановка Абзелиловского района Башкирии.

74-летняя пенсионерка не выдержала удара рогами от домашней кормилицы, сообщает издание «Абзелил». По предварительным данным известно, что корова недавно отелилась и женщина ходила ее сдаивать. После процедуры она стала обходить животное и внезапно получила удар рогами в бок, от резкой боли хозяйка упала, а корова словно взбесилась, стала топтать пенсионерку копытами и продолжала попытки насадить ее на рога.

От крика хозяйки выбежал сын женщины, который отогнал вилами взбесившееся животное и вынес маму на себе в безопасное место. Пенсионерка потеряла сознание. Он вызвал скорую помощь, однако к приезду врачей хозяйка рогатой скончалась от серьезных травм. Местные жители говорят, что животное могло испытывать стресс из-за того, что у нее рано отняли теленка и поэтому у коровы случился приступ ярости.

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