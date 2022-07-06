Башкирия потратит на VIP-обслуживание в аэропортах и питание на приемах 3,7 млн

Кроме того, управделами также ищет подрядчика по организации питания при проведении официальных приемов, заседаний, совещаний, встреч и иных мероприятий, в том числе выездных. Исполнитель должен приготовить, подать блюда, предусмотренные заказчиком в перечне, предусмотреть сервировку столов, оформление и уборку помещения до и после мероприятия. В перечень включены первые и вторые блюда, гарниры, салаты, закуски, тарталетки, канапе, бутерброды, выпечка, десерты, сухофрукты, орехи, дополнения к чайному столу, хлеб, соусы, горячие, безалкогольные и алкогольные (вино и коньяк) напитки – всего 135 наименований. Подача должна быть как порционной, так и рассчитанной на несколько гостей. В меню включены блюда традиционной и башкирской кухни. Самое дорогое – запеченный с яблоками и черносливом гусь. Рассчитанное на как минимум пять человек блюдо оценено в 2550 рублей.