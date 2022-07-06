Башкирия потратит на VIP-обслуживание в аэропортах и питание на приемах 3,7 млн

Башкирия потратит на VIP-обслуживание в аэропортах и питание на приемах 3,7 млн
Башкирия потратит на VIP-обслуживание в аэропортах и питание на приемах 3,7 млн
Сегодня, 16:18ОбществоНаталья БалыковаФото: 1mediainvest.ru
Стоимость первого контракта составит до 700 тыс. рублей, второго – до 3 млн, следует из материалов портала госзакупок. Итоги обоих аукционов подведут 15 июля.

Заказчиком выступает Управделами главы Башкирии. Подрядчик должен будет организовать прибытие пассажиров и сопровождающих лиц в ВИП-зал Международного аэропорта «Уфа» для прохождения всех необходимых формальностей (регистрации билетов, сдачи багажа, оформления оружия и др.) не позднее чем за час до времени вылета на внутренних воздушных линиях и не позднее чем за один час 20 минут до вылета в другие страны.

В залах должны быть установлены системы телевещания, обеспечен беспроводной доступ в интернет, размещена визуальная информация о вылетающих/прилетающих рейсах, выделена отдельная зона для организации пресс-подхода. Необходимо, чтобы в VIP-зале было охранное видеонаблюдение. Исполнитель должен обеспечить индивидуальную регистрацию пассажиров, оформление багажа и ручной клади, индивидуальное приглашение на посадку, отдельное прохождение контроля службы безопасности, ускоренное прохождение таможенного и паспортного контроля в сопровождении сотрудника ВИП-зала, а также доставку от трапа воздушного судна на отдельном автотранспорте.

Кроме того, управделами также ищет подрядчика по организации питания при проведении официальных приемов, заседаний, совещаний, встреч и иных мероприятий, в том числе выездных. Исполнитель должен приготовить, подать блюда, предусмотренные заказчиком в перечне, предусмотреть сервировку столов, оформление и уборку помещения до и после мероприятия. В перечень включены первые и вторые блюда, гарниры, салаты, закуски, тарталетки, канапе, бутерброды, выпечка, десерты, сухофрукты, орехи, дополнения к чайному столу, хлеб, соусы, горячие, безалкогольные и алкогольные (вино и коньяк) напитки – всего 135 наименований. Подача должна быть как порционной, так и рассчитанной на несколько гостей. В меню включены блюда традиционной и башкирской кухни. Самое дорогое – запеченный с яблоками и черносливом гусь. Рассчитанное на как минимум пять человек блюдо оценено в 2550 рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы