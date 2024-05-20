Подъем на Айгир в Башкирии стал платным

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Айгир в Башкирии стал платным. Теперь, чтобы подняться на популярный туристический объект в Башкирии придется заплатить по 200 рублей с человека. Деньги собирает АНО «Центр спортивного и событийного туризма „Айгир“. Плата вводится с 12 мая 2024 года.
При подъеме на скалу туристов встречает баннер с расценками. На нем также написано, что целью платного подъема является обеспечение чистоты и безопасности на уникальном природном объекте «Хребет Караташ». Кроме того, организаторы сбора денег обещают вывоз мусора, строительство пункта экстренной помощи и натягивание веревочных перил на подъеме.
— Вот на Торатау, со статусом геопарка, вход бесплатный. А у Айгира нет никакого статуса ООПТ, а денег хотят. Причем это АНО зарегистрировано в соседнем поселке Инзер частным лицом, а ИП почему-то в Тульской области, — написал Тимур.
В комментариях жители и туристы оказались шокированными. Некоторые согласились со сбором денег, если условия будут лучше, а другие категорично отказались воспринимать идею платы за популярный туристический объект в республике.