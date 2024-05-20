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Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

В Башкирии стали брать деньги за подъем на скалу Айгир

Подъем на Айгир в Башкирии стал платным

20 мая 2024, 16:12
Фото: Автора

В Башкирии стали брать деньги за подъем на скалу Айгир

Нововведение вызвало шок у жителей республики и туристов, рассказал тревел–блогер Тимур Алмаев.

Айгир в Башкирии стал платным. Теперь, чтобы подняться на популярный туристический объект в Башкирии придется заплатить по 200 рублей с человека. Деньги собирает АНО «Центр спортивного и событийного туризма „Айгир“. Плата вводится с 12 мая 2024 года.

При подъеме на скалу туристов встречает баннер с расценками. На нем также написано, что целью платного подъема является обеспечение чистоты и безопасности на уникальном природном объекте «Хребет Караташ». Кроме того, организаторы сбора денег обещают вывоз мусора, строительство пункта экстренной помощи и натягивание веревочных перил на подъеме.

Фото: Тимур Алмаев / ТГ-канал tim_adventure
— Вот на Торатау, со статусом геопарка, вход бесплатный. А у Айгира нет никакого статуса ООПТ, а денег хотят. Причем это АНО зарегистрировано в соседнем поселке Инзер частным лицом, а ИП почему-то в Тульской области, — написал Тимур.

В комментариях жители и туристы оказались шокированными. Некоторые согласились со сбором денег, если условия будут лучше, а другие категорично отказались воспринимать идею платы за популярный туристический объект в республике.

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