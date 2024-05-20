Подъем на Айгир в Башкирии стал платным

При подъеме на скалу туристов встречает баннер с расценками. На нем также написано, что целью платного подъема является обеспечение чистоты и безопасности на уникальном природном объекте «Хребет Караташ». Кроме того, организаторы сбора денег обещают вывоз мусора, строительство пункта экстренной помощи и натягивание веревочных перил на подъеме.