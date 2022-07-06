Активистка Рамиля Саитова выиграла суд у колонии в Башкирии

Активистка Рамиля Саитова выиграла суд у колонии в Башкирии
Активистка Рамиля Саитова выиграла суд у колонии в Башкирии
Сегодня, 12:59ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
О результатах четырех заседаний по делу активистки Рамили Саитовой сообщил ее адвокат Гарифулла Яппаров 5 июля.

Адвокат скандально известной активистки Рамили Саитовой Гарифулла Яппаров на своей странице в соцсетях сообщил последние известия по делу его подзащитной Рамили Саитовой, которую в ноябре прошлого года за призывы к экстремизму приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

Вчера, 5 июля в Стерлитамакском горсуде прошло четыре заседания по делу активистки, три из них были перенесены, а одну жалобу активистки суд все таки рассмотрел, причем вынес решение в ее пользу. Речь идет о жалобе активистки на руководство колонии поселения № 6 в Стерлитамаке. По мнению активистки, ее помещали в штрафной изолятор (ШИЗО - прим.ред.) без законных на то оснований, суд с этим согласился и взыскал в пользу активистки в общей сложности 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В сообщении защитника активистки Саитовой отмечается, что нарушения в колонии-поселении выявила прокуратура в ходе проверки по жалобе.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы