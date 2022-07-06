«Мы сами узнаем в последнюю очередь»: что говорят сотрудники IKEA в Уфе о распродаже

«Мы сами узнаем в последнюю очередь»: что говорят сотрудники IKEA в Уфе о распродаже
«Мы сами узнаем в последнюю очередь»: что говорят сотрудники IKEA в Уфе о распродаже
Сегодня, 18:07ОбществоВалерия ПанаеваФото: Элина Сайфранова / 1MIВ "Меге" в Уфе открылся пункт выдачи товаров, но заказать их пока нереально
Сотрудники уфимской IKEA рассказали журналисту Mkset, когда будет возможно купить товары на сайте.

Сотрудники уфимской IKEA признались журналисту Mkset, что не знают, когда заработает онлайн-распродажа на сайте и когда можно будет оформить товар через заявку. По их словам, они сами узнают все из информации на сайте IKEA.

— Мы сами узнаем в последнюю очередь. В любом случае вся информация будет на сайте IKEA, — добавил сотрудник.

Сегодня, 6 июля, IKEA в Уфе открыла магазин шведских продуктов. Прямо сейчас там можно купить любимые фрикадельки (если, конечно, они еще остались).

Также в «Меге» заработал пункт выдачи заказов, которые пока невозможно оформить. В компании говорят, что проблему решают.

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