«Мы сами узнаем в последнюю очередь»: что говорят сотрудники IKEA в Уфе о распродаже

Сотрудники уфимской IKEA признались журналисту Mkset, что не знают, когда заработает онлайн-распродажа на сайте и когда можно будет оформить товар через заявку. По их словам, они сами узнают все из информации на сайте IKEA.
— Мы сами узнаем в последнюю очередь. В любом случае вся информация будет на сайте IKEA, — добавил сотрудник.
Сегодня, 6 июля, IKEA в Уфе открыла магазин шведских продуктов. Прямо сейчас там можно купить любимые фрикадельки (если, конечно, они еще остались).
Также в «Меге» заработал пункт выдачи заказов, которые пока невозможно оформить. В компании говорят, что проблему решают.