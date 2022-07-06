Жительница Башкирии пожаловалась Хабирову на коррупцию в нефтекамском морге

Жительница Нефтекамска пожаловалась на работу морга и скорую помощь, которые якобы сотрудничают с похоронным бюро. По словам девушки, врачи начали рекламировать ритуальные услуги в тот момент, когда ее отец еще был жив.

Жительница Нефтекамска пожаловалась главе Башкирии на работу местного морга. Свое обращение она оставила на странице главы региона в соцсетях. По словам Анастасии Дашкевич, скорая помощь, которая приехала к ее больному отцу, начала рекламировать ритуальные услуги. — Скорая, не успев заехать, с порога занимается рекламой бюро ритуальных услуг. Но ведь человек еще жив! — возмутилась девушка. Позже, как сообщила Анастасия, ее отца отвезли в реанимацию, а затем его не стало. Далее, со слов жительницы Башкирии, сначала семье поступил звонок из больницы, а затем позвонили сотрудники бюро ритуальных услуг. По мнению Дашкевич, врачи усиленно навязывают платные услуги похоронщиков, разговаривают в грубой и надменной форме и проявляют «финансовую заинтересованность». Также девушке якобы сообщили, что если ее семья не обратится за услугами за дополнительную оплату, то им не выдадут тело отца. — Было настоятельно указано, что стоит обратиться в ими указанное бюро, ответственное за данную сферу услуг. Иначе нам будет отказано или выдача нашего родственника будет приостановлена, — резюмировала Анастасия. Также девушка задалась вопросом о том, насколько это законно. По ее мнению, в морге царит «полнейшая коррупция». MKset обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава, оперативного ответа получить не удалось. Ранее издание «Пруфы» писало о том, что в нефтекамском морге сотрудники торгуют адресами покойников. По данным издания, ссылающегося на местного жителя, в морге ведется предпринимательская деятельность, а «предпринимать меры никто не планировал и не планирует, так как покрывать эту финансовую качалку выгодно всем».

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