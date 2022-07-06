В Башкирии откроется музейный комплекс Шульган-Таш, но посетить его будет нельзя

В Башкирии откроется музейный комплекс Шульган-Таш, но посетить его будет нельзя
В Башкирии откроется музейный комплекс Шульган-Таш, но посетить его будет нельзя
Сегодня, 11:22ОбществоАзамат НуховФото: Радий Хабиров // ВКонтакте
О грядущем открытии музейного комплекса в Бурзянском Башкирии республики сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров

Музейный комплекс Шульган-Таш откроется в Башкирии девятого июля, но будет недоступен для посещения граждан. Об этом сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, на создание единственного в России музея наскального искусства эпохи палеолита было потрачено много усилий. Также Радий Хабиров отметил, что первое большое мероприятие состоится здесь уже в ближайшем времени. Так, 9 июля здесь должно состояться официальное открытие в России Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития.

Глава региона также отметил, что в связи с проведением в этот день мероприятий музейный комплекс с пещерой будут закрыты, добавив, что жители республики смогут посетить их в любой другой день.

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