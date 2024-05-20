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Updated Сегодня, 10:58

График отключения горячей воды в Башкирии пока соблюдается

Горячая вода уходит на плановый отпуск: Башкирия открыла сезон тазов

20 мая 2024, 10:42

График отключения горячей воды в Башкирии пока соблюдается

В Республике Башкортостан начались работы по подготовке к новому отопительному сезону. С 20 мая 2024 в шести крупных городах начнутся гидравлические испытания тепловых сетей.

Гидравлические испытания тепловых сетей уже начались в Уфе и в других городах Башкирии: Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске, Благовещенске и Ишимбае. С 27 мая — города республики Агидель и Сибай и селе Энергетик, сообщается на сайте «БашРТС».

Сроки проведения таких работ до недели. Так же компания уведомляет о проведении регламентных работ в июле и в августе, которые запланированы сделать так же в течение недели.

В ходе испытаний давление в трубах будет повышено до максимально рабочего. Это может привести к временным перебоям в подаче горячей воды. В частности, запланирован ремонт более 200 километров труб, а также замена устаревшего оборудования.

В прошлом отопительном сезоне в Башкирии произошло несколько крупных аварий на теплосетях. В Уфе из-за порывов труб этой зимой без тепла оставались десятки домов, а так же прорвало канализацию на проспекте Салавата Юлаева в районе НИИ «Петон».

#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Отопительный сезон#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Гидравлические испытания#Тепловые сети
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