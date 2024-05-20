Горячая вода уходит на плановый отпуск: Башкирия открыла сезон тазов

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Гидравлические испытания тепловых сетей уже начались в Уфе и в других городах Башкирии: Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске, Благовещенске и Ишимбае. С 27 мая — города республики Агидель и Сибай и селе Энергетик, сообщается на сайте «БашРТС».
Сроки проведения таких работ до недели. Так же компания уведомляет о проведении регламентных работ в июле и в августе, которые запланированы сделать так же в течение недели.
В ходе испытаний давление в трубах будет повышено до максимально рабочего. Это может привести к временным перебоям в подаче горячей воды. В частности, запланирован ремонт более 200 километров труб, а также замена устаревшего оборудования.
В прошлом отопительном сезоне в Башкирии произошло несколько крупных аварий на теплосетях. В Уфе из-за порывов труб этой зимой без тепла оставались десятки домов, а так же прорвало канализацию на проспекте Салавата Юлаева в районе НИИ «Петон».