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43-летняя девушка едва не погибла после операции в Башкирии

43-летняя девушка едва не погибла после операции в Башкирии

20 мая 2024, 10:55
Пациента обратилась к медикам с гинекологическими проблемами, а оказалась сначала у реаниматологов, а потом и кардиологов

Врачи спали 43-летнюю девушку после остановки сердца, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Пациентка сперва поступила на плановую операцию по удалению миомы матки. Вопрос 43-летней девушки решили почти без проблем, она из-за осложнений при операции осталась под наблюдением в стационаре. Место первоначальной госпитализации в ведомстве не уточняют.

Спустя сутки после распространенной гинекологической операции пациентка едва не умерла. У нее развился кардиопульмональный шок и остановилось сердце. Реаниматологи запустили пациентке сердце, стабилизировали состояние и перевели ее в Республиканский кардиологический диспансер. Там ей провели томографию легких и поставили диагноз — массивная тромбоэмболия ветвей легочной артерии.

— В условиях искусственного кровообращения была проведена открытая тромбоэкстракция, и сердце пациентки снова начало биться, — резюмируют описание случая в Минздраве Башкирии, добавляя, что тромбоэмболия легочной артерии обычно сложно диагностируется и лечится.

 

Заметим, что в лексиконе медиков девушкой называется лицо женского пола, не имевшее родов.

#Юлия Литвиненко#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Гинекология#Операция#Кардиология#Кардиопульмональный шок#Томография
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