43-летняя девушка едва не погибла после операции в Башкирии

Врачи спали 43-летнюю девушку после остановки сердца, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Пациентка сперва поступила на плановую операцию по удалению миомы матки. Вопрос 43-летней девушки решили почти без проблем, она из-за осложнений при операции осталась под наблюдением в стационаре. Место первоначальной госпитализации в ведомстве не уточняют.