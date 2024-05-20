43-летняя девушка едва не погибла после операции в Башкирии

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Врачи спали 43-летнюю девушку после остановки сердца, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Пациентка сперва поступила на плановую операцию по удалению миомы матки. Вопрос 43-летней девушки решили почти без проблем, она из-за осложнений при операции осталась под наблюдением в стационаре. Место первоначальной госпитализации в ведомстве не уточняют.
Спустя сутки после распространенной гинекологической операции пациентка едва не умерла. У нее развился кардиопульмональный шок и остановилось сердце. Реаниматологи запустили пациентке сердце, стабилизировали состояние и перевели ее в Республиканский кардиологический диспансер. Там ей провели томографию легких и поставили диагноз — массивная тромбоэмболия ветвей легочной артерии.
— В условиях искусственного кровообращения была проведена открытая тромбоэкстракция, и сердце пациентки снова начало биться, — резюмируют описание случая в Минздраве Башкирии, добавляя, что тромбоэмболия легочной артерии обычно сложно диагностируется и лечится.
Заметим, что в лексиконе медиков девушкой называется лицо женского пола, не имевшее родов.