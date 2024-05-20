Уфимцы навлекли на себя несчастье, украв чертову дюжину гортензий

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
В уфимской Черниковке сегодня ночью неизвестные ограбили аллею «Ясная Поляна». Злоумышленники под покровом темноты аккуратно выкопали недавно посаженные гортензии. Вдоль тротуара по улице Льва Толстого остались сиротливо зиять 13 ям в газоне.
В администрации района рассказали, что такие ситуации повторяются из года в год.
— К сожалению, не все уфимцы понимают, что каждый цветок или дерево — это результат сотен часов тяжелого труда и вместо того, чтобы наслаждаться красотой, которая могла бы радовать горожан и гостей, вандалы просто воруют цветы. Кто к себе на дачу, кто-то на продажу, — констатировали факт в администрации.
В соцсетях пользователи сразу отметили, что своровано 13 цветков, а это число приносящее несчастье.
— Этим варварам еще аукнется их воровство, и судьба их неоднократно накажет. Выкопали чертову дюжину. Такие красивые цветы были, надо же было их унести, — отметили пользователи.