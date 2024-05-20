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Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

В Уфе выкопали аллею гортензий

Уфимцы навлекли на себя несчастье, украв чертову дюжину гортензий

20 мая 2024, 15:43
Фото: Орджоникидзевский район Уфы

В Уфе выкопали аллею гортензий

В администрации района грустно заявили, что это не первый случай вандализма.

В уфимской Черниковке сегодня ночью неизвестные ограбили аллею «Ясная Поляна». Злоумышленники под покровом темноты аккуратно выкопали недавно посаженные гортензии. Вдоль тротуара по улице Льва Толстого остались сиротливо зиять 13 ям в газоне.

В администрации района рассказали, что такие ситуации повторяются из года в год.

— К сожалению, не все уфимцы понимают, что каждый цветок или дерево — это результат сотен часов тяжелого труда и вместо того, чтобы наслаждаться красотой, которая могла бы радовать горожан и гостей, вандалы просто воруют цветы. Кто к себе на дачу, кто-то на продажу, — констатировали факт в администрации.

В соцсетях пользователи сразу отметили, что своровано 13 цветков, а это число приносящее несчастье.

— Этим варварам еще аукнется их воровство, и судьба их неоднократно накажет. Выкопали чертову дюжину. Такие красивые цветы были, надо же было их унести, — отметили пользователи.
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#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы
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