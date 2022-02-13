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Глава Башкирии Радий Хабиров показал, как проводит выходные

13 февраля 12:16
Фото: Радий Хабиров // ВКонтакте
Судя по опубликованной фотографии, глава республики запланировал приготовить плов на всю семью.

Накануне новой рабочей недели глава Башкирии Радий Хабиров поделился в соцсетях, как проводит выходные.

Работа работой, а семья ждет плов, — подписал глава республики фотографию.

Вскоре он опубликовал еще одно сообщение, в котором поздравил башкирского биатлониста Эдуарда Латыпова с бронзовой медалью в гонке преследования. Глава республики уточнил, что это первая в истории России медаль в этой дисциплине.

Несмотря на инфоповоды, комментарии к этим сообщениям традиционно касались проблем в столице и на территории Башкирии. Учитывая недавний снегопад, большинство комментариев были ожидаемо связаны с уборкой снега:

— Да, плов на природе это здорово. И мы всё очень рады, что дорогу к вашему дому чистят регулярно. Вот бы и нам дождаться, когда снег растает… — написал уфимец Илья Николаев.

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