Глава Башкирии Радий Хабиров показал, как проводит выходные

Накануне новой рабочей недели глава Башкирии Радий Хабиров поделился в соцсетях, как проводит выходные.
— Работа работой, а семья ждет плов, — подписал глава республики фотографию.
Вскоре он опубликовал еще одно сообщение, в котором поздравил башкирского биатлониста Эдуарда Латыпова с бронзовой медалью в гонке преследования. Глава республики уточнил, что это первая в истории России медаль в этой дисциплине.
Несмотря на инфоповоды, комментарии к этим сообщениям традиционно касались проблем в столице и на территории Башкирии. Учитывая недавний снегопад, большинство комментариев были ожидаемо связаны с уборкой снега:
— Да, плов на природе это здорово. И мы всё очень рады, что дорогу к вашему дому чистят регулярно. Вот бы и нам дождаться, когда снег растает… — написал уфимец Илья Николаев.