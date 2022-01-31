Хабиров раскритиковал Минздрав Башкирии за «безобразные» очереди в поликлиниках

Радий Хабиров в ходе оперативки заявил, что Уфимский и Иглинский район «безобразно отработали» новый режим работы с 7:30 до 22:00. Об этом главе Башкирии доложили о том, что прием граждан начался несвоевременно, указав конкретные медучреждения.
Безобразно отработана ситуация в Уфимском, Иглинском районе, ряд поликлиник — прием в 7:40 не начат. ГКБ-3 Стерлитамак — очереди, ГКБ-1 Стерлитамак — очереди, поликлиника № 2 по Уфе очереди. Поликлиника 48, Губайдуллина — очередь на улице. Радий Хабиров
Обозначил Радий Хабиров и основные задачи.
Прошу продумать, чтобы люди на улице не стояли, хорошо, что сегодня не — 20. Контролируйте процесс. Главная задача — дать возможность людям получить помощь! Не через пять суток, а по мере необходимости.Радий Хабиров