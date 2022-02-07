Радий Хабиров дал указание повысить плату за капремонт в Башкирии

Радий Хабиров заявил, что в 2022 году со сборами на капремонт уже ничего нельзя сделать и поручил Марзаеву на 2023 год сделать перерасчет в пользу увеличения, заявил он об этом на оперативке в правительстве 7 февраля.

На оперативке в правительстве Башкирии, которая состоялась сегодня, 7 февраля глава Башкирии после того, как выслушал доклад гендиректора НОФ «Региональный оператор капремонта РБ» Павла Сафонова остался недоволен неработающими камерами, о чем собственно и сообщил Сафонову. Однако недовольство главы Башкирии докладом и ситуацией в сфере капитального ремонта приняло и более ощутимые для населения формы. Выразив свое недовольство докладом Сафонова Радий Хабиров обратился к исполняющему обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Алану Марзаеву с поручением. По словам Радия Хабирова Башкирия уже не вписывается в существующие тарифы. Однако глава Башкирии уточнил, что на текущий 2022 год тарифы уже установлены, и ничего с этим поделать нельзя. По этой причине Радий Хабиров поручил на следующий 2023 год сделать перерасчет в пользу увеличения. Mkset обратился за комментарием в НОФ «Региональный оператор капремонта РБ», где изданию пояснили, что вероятный рост существующего тарифа коснется не кошельков жителей Башкирии, а отношений между фондом и подрядчиками, которые ведут ремонтные работы. Уточнили в Фонде и тот момент, что ремонт подъездов оплачивается из республиканского бюджета, а не из взносов граждан за капремонт. Перерасчет стоимости ремонта подъездов в сторону увеличения будет зависеть от того, насколько увеличится выделение средств. Речь о деньгах граждан или увеличении взносов в этом контексте не идет.пресс-служба НОФ

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter