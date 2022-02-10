Хабиров заявил, что на улицы Уфы выйдут 35 новых автобусов вместо «безумных ПАЗиков»

Новые экологичные автобусы на газе пойдут по тестовому маршруту из Черниковки до аэропорта Уфы, который при необходимости скорректируют, рассказал глава Башкирии в соцсетях 10 февраля.

Уже в ближайший понедельник, 14 февраля на улицы Уфы выйдут 35 новых экологичных низкопольных автобусов на газе, которые будут обслуживать новый маршрут, следующий из Черниковки до уфимского аэропорта. Маршрут будет пролегать по проспекту Октября, Зеленую рощу и проспект Салавата Юлаева. Осмелимся предположить, что новый маршрут должен заменить исчезнувший из-за конфликта мэрии и частного перевозчика ИП Искалин маршрута № 298, который следовал с уфимского ДОКа до СТЦ «МЕГА», однако это лишь робкое предположение. к слову, новые автобусы вовсе не государственные, их частные перевозчики оставшиеся на рынке приобрели самостоятельно. Но и это еще не все, по словам Хабирова к концу 2022 года 77 больших автобусов достанется и «Башавтотрансу», да и частники продолжат приобретать технику. Радий Хабиров уточнил, что новый маршрут может измениться, если жителей Уфы не устроит пассажиров. А еще глава Башкирии основательно «прошелся» по уже исчезнувшим с маршрутов Уфы ПАЗиках. Очень много шума было с решением убрать «ПАЗики», не разрешать возить наших жителей на старых машинах. Я действительно считаю, что наша Уфа достойна, чтобы парк автобусов, которые ездят по ее улицам, был новым и современным. Чтобы освежить память, всмотритесь в фото и вспомните, что творилось на улицах Уфы с этими безумными «ПАЗиками», агрессивной манерой вождения и стилем охоты за пассажирами. И сравните с нынешним состоянием автобусов. Все-таки здесь не Техас)Радий Хабиров

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