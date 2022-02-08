99% привитых в Уфе, реакция Бастрыкина и больничные по телефону. Итоги дня в Башкирии

На той же оперативке власти Уфы переложили ответственность за уборку снега во дворах на частные ТСЖ. Аскар Батталов раскритиковал частные управляющие компании и ТСЖ, за то что не те убирают снег во дворах должным образом. При этом чиновник ни слова не сказал про проблемы уборки снега на муниципальных территориях, а проверки будут проводиться лишь у частных компаний, на которые поступили жалобы от местных жителей. Тут же уместно рассказать о том, что сотрудники «УЖХ Сипайловский Октябрьского района Уфы» заявили о том, что им не выплачивается зарплата вот уже три месяца. Об этом написала одна из работниц в комментариях под постом в социальных сетях главы республики Радия Хабирова.