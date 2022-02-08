Жители Башкирии могут открыть больничный по уходу за ребенком с COVID-19 по телефону

Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова сообщила о том, как родители болеющих коронавирусом детей могут открыть больничный на брифинге в минздраве 8 февраля.

На брифинге в минздраве Башкирии был озвучен вопрос о том, каким образом может открыть больничный лист по уходу за ребенком у которого обнаружен коронавирус один из его родителей или же законных представителей. Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова сообщила, что сегодня один из родителей или законных представителей ребенка может открыть лист нетрудоспособности по уходу за ребенком дистанционно, по телефону. Это история юридическая. Мы системе ЕГИСЗ видим случаи заболевания у детей и если ребенок нуждается в уходе и родители принимают такое решение, то дистанционно по телефону может быть открыт листок нетрудоспособности для законного представителя ребенка. Именно по уходу, а не по случаю заболевания.замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова

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