Мэр Уфы обещал убрать сосульки и наледь с крыш до конца недели

Сегодня, 8 февраля, на оперативном совещании мэрии Уфы Сергей Греков пообещал убрать все сосульки и наледь с крыш домов. При этом он отметил, что необходимо закрывать проход под крышами, чтобы не допустить угрозы для жизни жителей.
Убрать сосульки и наледь сити-менеджер планирует до конца текущей недели.
Ранее в Уфе произошло сразу три случая схода наледи с крыши за день. При этом пострадала одна женщина и были повреждены два автомобиля. Позднее, в этот же день наледь упала прямо на припаркованный рядом с домом автомобиль по адресу Рыльского, 3. Глыба льда протаранила крышу авто и повредила лобовое стекло.