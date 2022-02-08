Мэр Уфы обещал убрать сосульки и наледь с крыш до конца недели

Мэр Уфы обещал убрать сосульки и наледь с крыш до конца недели
Мэр Уфы обещал убрать сосульки и наледь с крыш до конца недели
Сегодня, 10:22ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
По словам сити-менеджера, над чисткой крыш работают 300 человек или около 90 бригад.

Сегодня, 8 февраля, на оперативном совещании мэрии Уфы Сергей Греков пообещал убрать все сосульки и наледь с крыш домов. При этом он отметил, что необходимо закрывать проход под крышами, чтобы не допустить угрозы для жизни жителей.

Убрать сосульки и наледь сити-менеджер планирует до конца текущей недели.

Ранее в Уфе произошло сразу три случая схода наледи с крыши за день. При этом пострадала одна женщина и были повреждены два автомобиля. Позднее, в этот же день наледь упала прямо на припаркованный рядом с домом автомобиль по адресу Рыльского, 3. Глыба льда протаранила крышу авто и повредила лобовое стекло.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы